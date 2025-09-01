Sivas Kongresi'nin 106. Yılında 1058 Kişi Halay Çekti

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda halay çekti.

Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan gruplar Sivas Valiliği ve bazı kurumların organizesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Davul zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını çekti.

Üzerinde "Milli Mücadelenin 106. yılı" yazılı tişörtler giyen vatandaşlar halay sırasında güzel görüntüler oluşturdu.

Programın ardından meydanda toplanan bazı vatandaşlar da yöresel halaylarla eşlik etti.

Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile bazı protokol üyeleri de katıldı.