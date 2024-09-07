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Sivas Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Etkinlikleri Kapsamında Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı Gerçekleştirildi

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Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen '12. Ulusal Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı'nda 60 sporcu Türk bayrağı açarak zirveye çıktı.

Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "12. Ulusal Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde düzenlenen tırmanışa 60 sporcu katıldı.

Sporcular 2 bin 555 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Burada İstiklal Marşı okuyan sporcular tekrar inişe geçti.

Kaynak: AA / Güncel

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