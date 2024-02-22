Sivas Kaymakamı Akıncılar İlçesinde Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, ilçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Açıkbaş, esnafa hayırlı kazançlar dileyerek her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını belirtti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, esnafa ziyarette bulundu.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret eden Açıkbaş, görüş alışverişinde bulundu.
Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Açıkbaş, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.