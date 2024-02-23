Sivas'ın Akıncılar ilçesinde şeker pancarı ekim sözleşmesi imzalandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Ortaköy'ü ziyaret etti.

Kurum amirlerinin eşlik ettiği ziyarette kaymakam Açıkbaş, köyü gezerek genel durumu hakkında bilgi aldı,

Daha sonra köy halkıyla bir araya gelen Açıkbaş, talep ve sorunları dinledi.

Şeker pancarı ekim sözleşmeleri imzalandı

Akıncılar ilçesinde 2024 yılı şeker pancarı ekim sözleşmesi imzalandı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Koç başkanlığında toplanan çiftçilere 2024 yılında ekimi yapılacak şeker pancarı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Koç, atılan imzaların hayırlı olmasını dileyerek, "Her yıl şeker pancarı ekimi için belirli bir kota konuyor. Bunu çiftçilerimize anlattık. Oda olarak her zaman onların yanındayız. Çiftçilere bol kazançlar diliyorum." dedi.