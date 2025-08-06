Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 35 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 35 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 26 Temmuz-1 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren, 8 bin 341 paket sigara, 2 bin 378 elektronik sigara, 119 elektronik sigara likiti, 12 kilogram çay, 21 kilogram nargile tütünü, 16 cep telefonu, 13 telefon şarj adaptörü, 15 kol saati, 57 ayakkabı, 160 gözlük, 60 şemsiye, 82 termos, 909 oyuncak, 16 kaynak makinesi, 194 anahtar takımı, 452 giyim eşyası, 179 kozmetik malzemesi, 1231 süs eşyası, 90 yüzük, 85 mutfak eşyası, 42 yedek parça ile 1 kilo 30 gram kubar esrar ve 11 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 35 kişi hakkında işlem yapıldı.