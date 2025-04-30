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Şırnak'ta Amatör Maçta Kavga Çıktı

Şırnak'ta Amatör Maçta Kavga Çıktı
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Şırnak'ta Bölgesel Amatör Lig'e yükselme mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları arasında oynanan karşılaşmanın ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Silopigücü Gençlik ve Spor teknik ekiplerinin de karıştığı kavgada güvenlik önlemleri altında sahadan çıkarıldı.

Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında kavga çıktı.

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları, Şırnak Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Silopigücü Gençlik ve Spor takımının 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.

Teknik ekiplerin de karıştığı kavgada kulüp yöneticileri tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Hakemler güvenlik önlemleri altında sahadan çıkarıldı.

Daha sonra Silopigücü Gençlik ve Spor takımı galibiyet sevincini taraftarlarıyla kutladı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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