Şırnak'ta Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Şırnak'ta Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca kutlamalar kapsamında Valilik Salonu'nda program düzenlendi.

Vali Birol Ekici, törende, esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu da ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen 36 yaşındaki Serhat Kasırga'ya kaftan giydirildi, ödül verildi.

Törende, yılın kalfası ve çırağı olarak seçilenler de ödüllendirildi.

Programa, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım da katıldı.