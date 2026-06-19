Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı mayıs ayında 35 bin 265 yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 35 bin 265 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mayıs ayının istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bin 265 oldu.

Geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiği 470, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise 384 ton olarak gerçekleşti.