Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Yeni Su Ürünleri İşleme Tesisi Hizmete Girdi

Sinop'ta Yeni Su Ürünleri İşleme Tesisi Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi hizmet vermeye başladı. Tesis, balıkçılık sektörüne önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya konulan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yapımı tamamlanan SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi, hizmet vermeye başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi" çerçevesinde yapılan tesis, balıkçılık sektörü temsilcilerine tanıtıldı.

20 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste, su ürünleri işleme, şoklama, depolama ve buz üretimi gibi hizmetlerin yanı sıra lakerda ve marine üretimi yapılacak.

Programda, katılımcılara tesisin teknolojik altyapısı, çalışma sistemi ve sektör paydaşlarına sunduğu avantajlarla ilgili bilgi verildi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, burada yaptığı konuşmada, ajans olarak yerel kalkınmayı destekleyecek projeler yürüttüklerini söyledi.

Hizmete alınan tesisin su ürünleri sektörüne önemli katkılar sunacağına inandıklarını dile getiren Genç, şöyle konuştu:

"Tesisimizin, hem avcılık hem yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkları işleyebileceği iki ayrı hattı bulunuyor. Avcılık tarafında boylama, şoklama ve depolama üzerine daha çok faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Yine iç alma ile ilgili de hattımız mevcut. Yetiştiricilikle ilgili de yine benzer şekilde boylama, iç organ alma, devamında fileto yapma ile ilgili bir hattımız var. Paketleme ve şoklama gibi diğer hizmetleri de sunabiliyoruz. Tesisimiz yıllık 6 bin ton işleme kapasitesine sahip. Burada balıkçılarımız veya yetiştiricilerimizin taleplerine göre farklı hizmetler sunuluyor."

Programa Vali Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken "Köfteci Yusuf" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye-Galler maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Zenit maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Zenit maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! FB Zenit maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Zenit CANLI izle! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı nerden izlenir? TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ZENİT) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Kasım Fenerbahçe Zenit maçı nereden izlenir? Güney Kıbrıs Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Güney Kıbrıs Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.