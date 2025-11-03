Haberler

Sinop'ta Öğrencilere Bilardo Eğitimi Verildi

Sinop'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Modi Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen bilardo eğitimi, öğrencilere farklı vuruş teknikleri ve bilardo sporunun inceliklerini öğretmeyi amaçlıyor. Antrenör Nurettin Karakurt, bu çalışmanın bilardo sporuna farkındalık yaratma hedefiyle yapıldığını belirtti.

Sinop'ta okullarda öğrencilere yönelik bilardo eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Modi Spor Kulübü iş birliğinde başlatılan çalışma kapsamında, eğitimlere katılan öğrencilere, farklı vuruş teknikleri ve bilardo sporunun incelikleri öğretiliyor.

Bilardo antrenörü Nurettin Karakurt, AA muhabirine, amaçlarının bilardo sporuna karşı öğrencilerde bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Spor dendiğinde ülkede genelde futbolun akla geldiğini anlatan Karakurt, şöyle konuştu:

"Sinop'ta bilardo sporunun çocuklara sevdirilmesi noktasında başlatılan bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Eğitimlere katılan öğrencilerimizin bu spora karşı olan ilgilerini görmek bizi ayrıca mutlu etti. Hedefimiz öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkararak, onlara bu yolda katkı sunmak. Çalışma sonunda inşallah güzel sonuçlar alacağız."

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
