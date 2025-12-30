Sinop'ta kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Gerze ilçesinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 51 bin 420 adet doldurulmuş makaron, 40 bin adet boş makaron, 39 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet terazi ve 464 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.