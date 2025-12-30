Haberler

Sinop'ta kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 51 bin 420 adet doldurulmuş makaron, 40 bin adet boş makaron ve 39 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Gerze ilçesinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 51 bin 420 adet doldurulmuş makaron, 40 bin adet boş makaron, 39 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet terazi ve 464 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
