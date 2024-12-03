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Sinop'ta 50 Ton Su Ürününe El Konuldu

Sinop'ta 50 Ton Su Ürününe El Konuldu
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Kasım ayında Sinop'ta yapılan denetimlerde, boy sınırının altında avlanan 50 ton su ürününe el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerde 2 nakil aracı ve 2 balıkçı teknesine de ceza uyguladı.

Sinop'ta, kasım ayında boy sınırının altında avlanan farklı türlerdeki 50 ton su ürününe el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetinin desteklenmesi amacıyla kasım ayı boyunca 496 denetim gerçekleştirildi.

Liman ve balıkçı barınakları ile balık unu yağ fabrikaları, soğuk hava depoları, su ürünleri nakil araçları ve perakende satış noktalarındaki denetimlerde, mevzuata aykırı olarak boy sınırının altında avlandığı tespit edilen farklı türlerdeki 50 ton su ürününe ekiplerce el konuldu.

Denetimlerde 2 su ürünü nakil aracı ile 2 balıkçı teknesinin sahiplerine de idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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