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Sinop Durağan'da çeltik hasadı bu yıl Yalnızkavak köyünde başladı

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Sinop Durağan'da çeltik hasadı bu yıl Yalnızkavak köyünde başladı
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Sinop'un Durağan ilçesinde çeltik hasadına başlandı; Yalnızkavak köyündeki programda Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, verimli ve bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Ermiş, ilçede üretilen kaliteli pirinçlerin bu yıl da Türkiye'nin her yerine gönderileceğini belirtti.

Sinop'un Durağan ilçesinde çeltik hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Yalnızkavak köyünde gerçekleştirilen hasat programına Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, diğer ilgililer ve çiftçiler katıldı.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, burada yaptığı konuşmada, ekimi gerçekleştirilen çeltiklerin hasat dönemine ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Ermiş, şöyle konuştu:

"Bu sene elhamdülillah köylülerimizle görüştüğümüzde, makinelerimize ve tarlalarımıza baktığımızda bereketli bir yıl yaşıyoruz. Rabbim yine bize suyundan, güneşinden, her şeyinden faydalı ürünler almayı nasip etsin. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Durağan'ın pirinç üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayan Ermiş, "İlçemizde üretilen pirinçlerin kalitesi ve tadı herkes tarafından biliniyor. İnşallah bu yıl da Türkiye'nin her yerine ilçemizden güzel pirinçler gönderilecek." dedi.

Kaymakam Ayan ise sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA
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