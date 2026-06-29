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Kütahya'da liftten düşen otomobilin altında kalan tamirci öldü

Kütahya'da liftten düşen otomobilin altında kalan tamirci öldü
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Kütahya'nın Simav ilçesinde bir oto tamircisi, tamir için lifte kaldırdığı otomobilin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir tamirci, lifte alınan otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kekliktepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kendine ait oto tamirhanesini işleten 41 yaşındaki Mehmet Karaman, arızalı bir otomobili tamir için lifte alarak yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı.

Bu sırada liftin üstündeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Karaman'ın üzerine düştü.

Durumu fark eden çevredeki esnaf, kriko ile Karaman'ı otomobilin altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine ağır yaralı halde kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Karaman, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇavlan Zafer:

Yazık be çocuğun, evli adamdı 3 çocuğu varmış. Senin dediğin gibi erkekler her zaman tehlikeli işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor, hiç mi güvenli çalışma şartından bahsetmeye bile korkuyoruz, hani bize eşit haklar diyorsunuz ya bu adam da insandı ve hakı vardı güvenli bir ortamda çalışmanın. Umarım ailesi biraz destek bulur bundan sonra

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Haber YorumlarıMehmet Çınar:

Bu çok acı bir hadise Allah rahmet eylesin kardeşimize Demiryolunda çalışan insanlar için de güvenlik şartlarını iyileştirmek gerekiyor çünkü Kuran da emir veriyor işçilere hakkını tam verelim diye İnşallah bu olaydan sonra iş güvenliğine daha fazla dikkat edilir ve böyle hazin olaylar yaşanmaz

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Haber Yorumlarıİsmail Yavuz Kulekci:

Ya bu işçi güvenlik önlemleri alınmış mı diye soruyorum, liftin üstündeki araç nasıl böyle düşebiliyor anlamadım gerçekten. Daha önce hayvanlar taşıyan kamyonlarda da kaza çıkıyor hatta, insanlar bile güvenli olmayan araçlarla taşınıyor ve kontrol yok işte. Belki bu tür işyerlerinde daha sıkı denetim yapılmalı diye düşünüyorum

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