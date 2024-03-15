Silopi'de kamu kurumları için istihdam kurası çekildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 100 kişinin belirlenmesi için kura çekildi. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişi sayısı, Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 100 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 100 kişi, Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda kura çekildi.
İstihdam edilecek kişiler, Silopi 7. Noter ve gözlemciler huzurunda gerçekleştirilen kurayla belirlendi.