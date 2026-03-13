Silopi'de APP plaka yoğunluğu: Günlük basım 100'e çıktı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu, APP plakalar nedeniyle plaka değişimi için odaya başvuruların arttığını belirterek, "Eskiden günde yaklaşık 30 plaka basımı gerçekleştirirken bugün odamızda günlük plaka basımı sayısı 100'e kadar çıkmış durumda" dedi.

Silopi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu, APP plakalarla ilgili son günlerde yaşanan yoğunluk hakkında açıklamalarda bulundu. Haşimoğlu, söz konusu düzenlemenin uzun süredir yürürlükte olduğunu ifade ederek, "APP plaka sanki bugün çıkmış gibi vatandaşlarımız bir anda plaka değişimi talebinde bulunmaya başladı. Oysa bu kanun 2006 yılından beri yürürlükte. Ancak cezaların yükseltilmesi vatandaşlarda bir tedirginlik oluşturdu ve herkes plakası APP'ymiş gibi odalara gelmeye başladı. Hatta gelen bazı vatandaşlar plakayı değiştirmek istediklerini söylüyor. Kontrol ettiğimizde plakanın APP olmadığını, standartlara uygun olduğunu görüyoruz. Tabii APP olup da değişim için gelen çok sayıda vatandaşımız da var. Eskiden günde yaklaşık 30 plaka basımı gerçekleştirirken bugün odamızda günlük plaka basımı sayısı 100'e kadar çıkmış durumda" dedi.

'CEZAİ İŞLEMLERİN ERTELENMESİ RAHATLATTI'

Cezai işlemlerin ertelenmesinin yoğunluğu bir miktar azalttığını ifade eden Haşimoğlu, "Sayın Bakanımızın talimatıyla cezai işlemlerin 1 Nisan'a kadar ertelenmesi bizi oda olarak bir nebze rahatlattı. Yoğunluk bugünden itibaren biraz azalmaya başladı. Vatandaşlarımızdan ricamız acele etmemeleri ancak son güne de bırakmadan APP olan plakalarını değiştirmeleridir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı