Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Sadık Altunok'u ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Sadık Altunok'u ziyaret etti.

Belediyenin açıklamasına göre, Altunok, konuklarıyla ilçedeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altunok, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilçedeki kurum ve kuruluşlarla uyumlu çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

İlçenin gelişmesine yönelik tüm projelere destek verdiklerini kaydeden Altunok, "Biz de belediye olarak ilçemizin kalkınması, gelişmesi, ticari alanda büyümesi için gerekli desteği ve çalışmaları yerine getiriyoruz." ifadesi kullandı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da yaptıkları çalışmalarla ilçe ekonomisine katkı verdiklerini dile getirdi.