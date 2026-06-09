Haberler

İstanbul merkezli "şike" operasyonunda 74 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında 350 milyon lira değerinde menkul ve gayrimenkule el konuldu.

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen "şike" operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri sonrası şüphelilerden 79'u tutuklanmaları, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 74 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Operasyon

İstanbul mali polisinin yaptığı çalışmada, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı aracılığıyla önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip, kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmişti.

Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmış, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 zanlı gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında 6 şüpheli daha yakalanmış, işlemlerinin ardından 4'ü serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konulmuş, zanlılara ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulanmıştı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi

Bu kez yaptığını Fenerliler bile ayakta alkışlıyor!
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti

Böyle veda etti!
CHP'li kadınların Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu

CHP'li kadınlar sokak ortasında birbirine girdi: Hain, s.ktir git

Ortaokul öğrencisi kavgada öldürüldü; bıçaklandıktan sonra kafeye sığındığı anlar kamerada

Can havliyle kafeye sığınırken, katili de peşinden gelmiş
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

İşte göreve gelir gelmez karşılaştığı büyük sorun