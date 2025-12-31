Siirt Valisi Kızılkaya'dan yeni yıl mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, yeni yıla yeni umutlar, hedefler ve güçlü bir inançla adım attıklarını belirtti.

Yeni yıla, son yılların en yoğun ve bereketli kar yağışıyla girdiklerini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Beyaz örtüsüyle adeta bir gelin gibi süslenen Siirt'imiz, karın zarafetiyle huzuru, bereketi ve temiz bir başlangıcın müjdesini yüreklerimize taşımaktadır. Bu beyazlık birlik, dayanışma ve geleceğe olan umudumuzun en güzel sembolüdür. Geride bıraktığımız süreçte, kadim tarihi ve zengin kültürel dokusuyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış huzur, kardeşlik ve hoşgörü şehri Siirt'imizin gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için hep birlikte omuz omuza büyük bir gayretle çalıştık. Attığımız her adımda sizlerin desteği ve katkısı en büyük gücümüz olmuştur."

Kızılkaya, yeni yılda kentin sosyal, ekonomik, kültürel ve turizm potansiyelini daha ileriye taşımak adına aynı azim, kararlılık ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vatandaşların kış şartlarında ve yeni yıl süresince huzur ve güven içerisinde olmalarını sağlamak amacıyla polis, jandarma, AFAD, sağlık kuruluşları ve ilgili tüm birimlerin valilik koordinasyonunda görev başında olacağını belirten Kızılkaya, "Bu vesileyle ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Tüm kıymetli Siirtli hemşehrilerimin ve mesai arkadaşlarımın yeni yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.