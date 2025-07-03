Siirt'te Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Siirt'te Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin kalkınma hamlesi ve yeni teşvik sistemi hakkında bilgiler verildi. TSO Başkanı Güven Kuzu, Siirt’in potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Siirt'te Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, oda konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ülkenin kalkınma yolculuğunda devletle el ele omuz omuza yürüme kararlılığını ifade etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Siirt'in tarih boyunca ticaretin, emeğin, üretimin merkezi olduğunu belirten Kuzu, "Bu topraklar, insanıyla, kültürüyle, coğrafyasıyla bir potansiyeldir. Bugün bu potansiyelin farkında olmak onu harekete geçirmek ve hak ettiği değeri kazandırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Siirt'in genç, dinamik ve çalışkan nüfusu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile kadim ticaret geçmişi olan illerden olduğunu belirten Kuzu, bu potansiyelin gerçek değere dönüşmesi, planlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma politikalarıyla mümkün olduğunu belirtti.

DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç de yeni teşvik sistemi hakkında sunum yaptı.

Toplantıya ilgili kurum müdürleri ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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