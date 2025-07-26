Siirt'te Kuruyemiş Dükkanından Fıstık Çuvalı Çalındı

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Siirt'te bir kuruyemiş dükkanının önünden fıstık çuvalı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sonrası polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SİİRT'te, kuruyemiş dükkanı önündeki muşamba ile kaplı tezgahtan fıstık çuvalı çalındı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Helvacılar Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, bir süre dolaşıp etrafı kontrol ettikten sonra, Mehmet Reşit Esen'e ait kuruyemiş dükkanının önündeki muşambayla örtülü tezgahın altındaki fıstık çuvalını alarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen Esen, çuvalı yerinde göremeyince güvenlik kameralarından hırsızlığı fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin fıstık çuvalını tezgahın altından çıkarmaya çalışırken yere düşürdüğü fıstıkların bir kısmını ayağıyla gizlemeye çalıştığı görüldü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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