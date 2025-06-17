Siirt'te Kafede Yangın: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan bir kafede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken kafe, kullanılamaz hale geldi.