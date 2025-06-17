Siirt'te Kafede Yangın: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.
15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan bir kafede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken kafe, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel