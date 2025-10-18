Siirt'te Düğün Salonundan Hırsızlık: İki Tutuklama

Siirt'te bir düğün salonundan org ve amfisini çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde düğün salonu işletmeciliği yapan Y.A'nın, salondan org ve amfisinin çalındığını tespit etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık yapan yüzleri maskeli 2 kişinin kent merkezine geldiğini ve kullandıkları hafif ticari aracın plakasının tespit edilmesini önlemek amacıyla harf ve rakam gruplarında bantla değişim yaptıklarını belirledi.

Batman'daki bir akaryakıt istasyonundan akaryakıt alan aracın plakasını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla araçta bulunan B.K, D.Ö. ve S.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve D.Ö. tutuklandı, S.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin düğün salonuna geldikleri, org ve amfiyi çaldıkları görülüyor.