Siirt'in Tescilli Battaniyesi 'Lihaf' Markası ile Pazara Sunulacak

Siirt'in geleneksel battaniyesi, 'Lihaf' markasıyla tescillenerek pazara sunulmak üzere hazırlandı. Proje, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirildi ve tescil belgesi teslim edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Olgunlaşma Enstitüsü arasında imzalanan protokol kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle yürütülen "Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Projesi" başarıyla sonuçlandı.

Proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna Siirt battaniyesinin "Lihaf" markası adıyla tescillenmesi için başvuru yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca yapılan değerlendirme sonucu, "Lihaf" markasının tescili onaylandı.

Markanın tescil belgesi de İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç'e teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
