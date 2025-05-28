Siirt Belediyesi Temizlikte Elektrikli Süpürge Makineleri Kullanıyor

Siirt Belediyesi Temizlikte Elektrikli Süpürge Makineleri Kullanıyor
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Siirt Belediyesi, temizlik hizmetlerinde çevre dostu fil tipi elektrikli süpürge makineleri kullanarak verimliliği artırıyor. Bu makineler, sessiz çalışarak kullanıcı dostu bir temizlik deneyimi sunuyor.

Siirt Belediyesi, fil tipi süpürge makineleri ile temizlik hizmetleri yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kullanılan pratik ve çevre dostu makineler, kaldırım, ana arter ve dar alanlarda etkin bir şekilde verimliliği artırıyor.

Elektrikli süpürgelerin kullanımı, sürdürülebilir temiz bir çevreye katkıda bulunmanın yanı sıra kullanıcı dostu bir çözüm sunuyor.

Yerli üretim ve tamamen elektrikli olan süpürgeler, sessiz etkili bir temizlik sağlıyor.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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