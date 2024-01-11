Siirt Belediyesi Kadınlara Meslek Kazandırıyor

Siirt Belediyesinin açtığı kurslar kadınlara meslek kazandırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce açılan mesleki ve teknik kurslarla eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda kadın ve çocuklar destekleniyor.

Ücretsiz mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kurslarına katılan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de para kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kadınlara yönelik okuma- yazma, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, dikiş nakış ile kişisel gelişim ile eğitim kursları düzenlenirken, bu kurslardan yararlanmak isteyen 3-6 yaş aralığında çocuğu olan kadınlar için de kreş hizmeti sunuluyor.

Kurslarla çok sayıda kişinin hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımları sağlanıyor.

Kurslar sayesinde bilgi ve becerilerini geliştiren kadın kursiyerler meslek sahibi olmanın yanında toplumda dostluk, dayanışma, birlik ve beraberlik ile güven duygularını da pekiştiriyor.

Kurslara başvurmak isteyenlerin Sosyal İşler Müdürlüğünde kayıt yapabileceği bildirildi.