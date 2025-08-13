Sıcaktan Bunalan Esnaf Şişme Havuzda Serinliyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sıcaktan bunalan bir esnaf, çözümü şişme havuzda buldu.

Kentte hava sıcaklığının 45 dereceye, nemin ise yüzde 38 seviyesine ulaşması hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, lastik tamircisi Ahmet Yener de çözümü şişme havuzda buldu.

Yener, Akasya Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne şişme havuz koyarak suyla doldurdu.

Zaman zaman Yener ve personelinin serinlemeye çalıştığı havuza, çocuklar da ilgi gösterdi.

Ahmet Yeter, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle çalışmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Şişme havuz sayesinde günün en sıcak saatlerinde serinleyebildiklerini anlatan Yeter, "Sıcaklar bizi çok bunalttı, artık çalışırken terlemeye başlamıştık. Çeşme suyu yeterli olmayınca da serinlemek için şişme havuz getirmeyi akıl ettik. Biz bunu yapınca mahallenin çocukları da ilgi gösterdi ve havuza girmeye başladılar." diye konuştu.

Yeter, iş yerine gelen bazı müşterilerinin de araçlarının işlemleri bitene kadar ayaklarını suya sokarak serinlemeye çalıştıklarını kaydetti.