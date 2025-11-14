Haberler

Şi Cinping'den Tayland ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayland ile kalkınma işbirliğini ve stratejik uyumu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Tayland Kralı Vajiralongkorn ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki derin bağlar ve işbirliği fırsatları ele alındı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland ile kalkınma işbirliğini ve stratejik uyumu güçlendirmeyi istediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile görüştü.

Vajiralongkorn'un, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda Çin'i ziyaret eden ilk Tayland Kralı olduğuna dikkati çeken Şi, bunun Tayland'ın Çin ile ilişkilere verdiği önemi ve iki ülke arasındaki "aile gibi" diyerek nitelediği derin bağların göstergesi olduğunu vurguladı.

Şi, hem Çin'in hem de Tayland'ın ulusal kalkınma ve canlanmanın kritik bir aşamasında olduğuna işaret etti.

Çin Devlet Başkanı, ülkesinin, Tayland ile stratejik uyumu güçlendirmeye, Çin-Tayland demir yolu gibi büyük projelerde ve yapay zeka, dijital ekonomi, uzay ve havacılık gibi yükselen alanlarda işbirliğini geliştirmeye ve Tayland'dan yüksek kaliteli tarım ürünlerinin ithalatını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tayland Kralı Vajiralongkorn da ülkesinin Çin'in kalkınma deneyimlerinden dersler çıkarmayı, farklı alanlarda işbirliğini genişletmeyi ve halklar arasında etkileşimleri artırarak Tayland-Çin dostluğunu derinleştirmeyi istediğini belirtti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.