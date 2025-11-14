Şi Cinping'den Tayland ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland ile kalkınma işbirliğini ve stratejik uyumu güçlendirmeyi istediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile görüştü.

Vajiralongkorn'un, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda Çin'i ziyaret eden ilk Tayland Kralı olduğuna dikkati çeken Şi, bunun Tayland'ın Çin ile ilişkilere verdiği önemi ve iki ülke arasındaki "aile gibi" diyerek nitelediği derin bağların göstergesi olduğunu vurguladı.

Şi, hem Çin'in hem de Tayland'ın ulusal kalkınma ve canlanmanın kritik bir aşamasında olduğuna işaret etti.

Çin Devlet Başkanı, ülkesinin, Tayland ile stratejik uyumu güçlendirmeye, Çin-Tayland demir yolu gibi büyük projelerde ve yapay zeka, dijital ekonomi, uzay ve havacılık gibi yükselen alanlarda işbirliğini geliştirmeye ve Tayland'dan yüksek kaliteli tarım ürünlerinin ithalatını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tayland Kralı Vajiralongkorn da ülkesinin Çin'in kalkınma deneyimlerinden dersler çıkarmayı, farklı alanlarda işbirliğini genişletmeyi ve halklar arasında etkileşimleri artırarak Tayland-Çin dostluğunu derinleştirmeyi istediğini belirtti.