Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi iş ve siyaset dünyasından 2.000'den fazla temsilciyi bir araya getirdi.

2026 APEC Ekonomi Liderleri Haftası'nın önemli etkinliklerinden biri olan zirve, "Birlikte Refaha Ulaşmak ve Geleceği Kazanmak" temasıyla 17-18 Kasım tarihlerinde Qianhai Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua