Albüm: 22. Çin Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı Shenzhen'de Başladı
22. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı, Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentinde başladı. Beş gün sürecek fuarda 6.312 katılımcı ve 120.000'den fazla kültür ürünü yer alırken, ilk kez APEC ekonomilerine özel bir sergi alanı ayrıldı.
SHENZHEN, 22 Mayıs (Xinhua) -- 22. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı, perşembe günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen kentinde başladı.
Kültür endüstrisinin gelişimine odaklanan beş günlük fuarda, çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere toplam 6.312 katılımcı bir araya gelirken, 120.000'den fazla kültür ürünü sergileniyor.
Kültür turizmi alanında Asya-Pasifik bölgesinin elde ettiği başarıların sergilendiği fuarda, bu yıl ilk defa Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomilerine özel bir sergi alanı ayrıldı.