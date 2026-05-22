Albüm: 22. Çin Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı Shenzhen'de Başladı

SHENZHEN, 22 Mayıs (Xinhua) -- 22. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı, perşembe günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen kentinde başladı.

Kültür endüstrisinin gelişimine odaklanan beş günlük fuarda, çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere toplam 6.312 katılımcı bir araya gelirken, 120.000'den fazla kültür ürünü sergileniyor.

Kültür turizmi alanında Asya-Pasifik bölgesinin elde ettiği başarıların sergilendiği fuarda, bu yıl ilk defa Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomilerine özel bir sergi alanı ayrıldı.

