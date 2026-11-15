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Shaanxi Otomotiv'in yeni enerjili araç satışları 2025'te yüzde 172,5 arttı

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Shaanxi Otomotiv'in yeni enerjili araç satışları 2025'te yüzde 172,5 arttı
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Xi'an merkezli Shaanxi Otomotiv Holding'in toplam araç satışları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarken, yeni enerjili araç satışları yüzde 172,5 yükseldi. Satışlardaki büyüme eğilimi 2026'da da devam etti.

Xİ'AN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Xi'an kentinde bulunan Shaanxi Otomotiv Holding Grubu Limited Şirketi, son yıllarda ağır hizmet kamyonları başta olmak üzere yeni enerjili araçların araştırma, geliştirme ve üretim çalışmalarına hız vererek verimli sonuçlar elde etti.

Şirketin toplam araç satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarken, yeni enerjili araç satışları yüzde 172,5 yükseldi. Satışlardaki büyüme eğilimi 2026 yılında da devam etti.

Kaynak: Xinhua
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