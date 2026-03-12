Haberler

SGK ile TEB arasında eczanelerden ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılan mutabakatla satış hasılatı baremleri ve reçete hizmet bedellerinin iyileştirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında sağlanan mutabakat sayesinde, satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve beraberindeki merkez heyeti üyeleriyle bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolü'nde değişiklik çalışmaları amacıyla ek protokol görüşmesini gerçekleştirdik. Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve TEB arasında sağladığımız mutabakat sayesinde satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirilmesini kararlaştırdık. Toplum sağlığımızı koruyan kıymetli eczacılarımıza ve meslek sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."

Ek protokol, SGK Başkanı Yunus Elitaş ile TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
