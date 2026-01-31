Haberler

Emeklilerin maaş farkları 4 Şubat'ta ödenecek

Güncelleme:
Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilere ve hak sahiplerine yönelik fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı. Ocak itibarıyla alt sınır aylığı 20 bin liraya yükseldi ve yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacak.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini duyurdu.

SGK'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz" denildi. Açıklamada ayrıca emeklilerin ocak itibarıyla alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılarak, bu kapsamda yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

