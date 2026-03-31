Sgk'dan Borç Ödemelerine Süre Uzatımı

Sosyal Güvenlik Kurumu, sistem güncellemeleri nedeniyle prim ve diğer borçların son ödeme tarihini 7 Nisan 2026'ya kadar uzattı. Ödemelerin yasal sürede kabul edileceği belirtildi.

(ANKARA) - Sosyal Güvenlik Kurumu, sistem güncellemeleri nedeniyle yaşanan aksaklıklar sebebiyle prim ve diğer borçların son ödeme tarihini 7 Nisan 2026'ya kadar uzattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncellemeler nedeniyle bazı hizmetlerde yaşanan gecikmeler üzerine borç ödemelerinde süre uzatımına gidildiğini açıkladı.

Duyuruya göre, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri ile sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarına ait cari dönem prim borçları, yapılandırma ve taksitlendirme borçları ile diğer tüm borçların son ödeme tarihi 31 Mart 2026'dan 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzatıldı.

SGK, bu tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içinde kabul edileceğini belirtirken, prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi ve gecikme cezası ile zamdan kaçınılması için ödemelerin belirtilen süre içinde yapılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA
