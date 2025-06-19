Seydişehir Belediyesi'nden Haşere İlaçlama ve Kadın Basketbol Takımı Kuruluşu

Seydişehir Belediyesi'nden Haşere İlaçlama ve Kadın Basketbol Takımı Kuruluşu
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Seydişehir Belediyesi, haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirirken, kadın basketbol takımı kurulacağını da duyurdu. Başkan Ustaoğlu, bu adımların halk sağlığı ve kadın sporunun güçlendirilmesi için önemli olduğunu belirtti.

Seydişehir Belediyesi tarafından ilçede haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Kenelerin genellikle yeşil alanlarda bulunduğunu ve hayvanlar aracılığıyla taşındığını, insan sağlığı için ciddi risk oluşturabileceğini biliyoruz. Bu sebeple haşereyle mücadele çalışmamızın yanında ilçe genelinde daha kapsamlı ve yoğun şekilde ilaçlama çalışması gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, halk sağlığının korunması noktasında ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. ???????

Seydişehir'de kadın basketbol takımı kurulacak

Seydişehir Belediyesi Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek takım kurulacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Kadın sporunu güçlendirmek, kız çocuklarımızın hayallerine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla tarihi bir adım atıyoruz. Seydişehir Belediyesi olarak, ilk kez Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde yer alacak takımımızı büyük bir gururla kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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