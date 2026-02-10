Haberler

Seydişehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, seraları fırtınada zarar gören mantar üreticilerini ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ustaoğlu, üreticilerin emeğine değer verdiklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, fırtınada seraları zarar gören üreticiyi ziyaret etti.

Başkan Ustaoğlu, Gökhüyük Mahallesi'nde istiridye mantarı yetiştiriciliği yapan ve seraları zarar gören Furkan ve Orhan Özdemir'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak serada incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, gazetecilere, yaşanan fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle işletmesi zarar gören mantar yetiştiricilerini AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ile ziyaret ettiklerini söyledi.

Genç girişimcilerin üretime ve istihdama katkı sağlayan bu tür emek dolu çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu belirte Ustaoğlu, her zaman üreticilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Seydişehir Halk Kütüphanesi'nin 12 bin üyesi oldu

Seydişehir Halk Kütüphanesi'ni 2025'te 34 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Seydişehir Halk Kütüphanesi Müdürü Birol Yılmaz, gazetecilere geçen yıl 16 bin 704 kişi kitap alarak işlevini tamamladıktan sonra teslim ettiğini söyledi.

Üye sayısının 12 bin 31 kişiye ulaştığını belirten Yılmaz, "Kütüphanemize kazandırdığımız yeni nitelikler ve hizmet alanlarının hızla büyümemize katkısı büyük. Seydişehir'de çocuklarımızın, gençlerimizin kitapla hasbihal olması demek, okuma kültürünün gelişmesi bakımından da bizi mutlu eden veriler. Kütüphanemizde edebiyat, kurgu ve bilimsel eserler, akademik araştırmalara temel oluşturacak eserler de var, 32 bin 786 kitabımızı kullanıcılarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
