SETA, İran'daki Seçimleri Değerlendirdi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), bölge uzmanlarının katılımıyla İran'daki 12. Dönem Milletvekili ve 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerinin değerlendirildiği çevrim içi toplantı düzenledi.

Çevrim içi toplantıya, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünden Prof. Dr. Kemal İnat, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Vekili Dr. Turgay Şafak, İran uzmanı Dr. Mehmet Koç ile Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Mustafa Caner sunum yaptı.

"İran Seçimleri: Sistem, Adaylar ve Beklentiler" başlıklı toplantıda konuşmacılar, seçim sürecini ve sonuçlarının İran'ın siyasi, sosyal ve ekonomik durumuna olası etkilerini değerlendirdi.