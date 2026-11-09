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SESOB ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı eski hükümlüler için protokol imzaladı

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SESOB ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı eski hükümlüler için protokol imzaladı
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SESOB ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, eski hükümlü ve yükümlülerin çalışma hayatına kazandırılması için işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle eski hükümlü ve yükümlülerin iş kanunu hükümlerine göre çalıştırılması ve meslek edinmesi hedefleniyor.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliğini geliştirmek, eski hükümlü ve yükümlülerin iş kanunu hükümlerine göre çalıştırılarak topluma kazandırılmasına destek olmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen programda konuşan SESOB Başkanı Hakan Demirgil, imzalanan protokolün toplumsal sorumluluk açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak yalnızca ekonomik hayatın gelişmesine değil, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine ve insanların yeniden hayata kazandırılmasına da önem verdiklerini vurgulayan Demirgil, şunları kaydetti:

"Her bireyin topluma faydalı olabileceği bir fırsata ve yeni bir başlangıca ihtiyacı vardır. Eski hükümlü ve yükümlü vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılmaları, meslek sahibi olmaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri hem kendileri hem de toplumumuz açısından son derece önemlidir. İmzalanan bu protokolle, iş dünyası ile adli kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

İmzalanan protokol kapsamında, eski hükümlü ve yükümlülerin iş kanunu hükümleri çerçevesinde çalışma hayatına katılmalarının teşvik edilmesi, meslek edinmeleri ve ekonomik hayata kazandırılmaları hedefleniyor.

Konuşmaların ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ile SESOB Başkanı Demirgil arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA
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