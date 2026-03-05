Haberler

SESOB Başkanı Demirgil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan'ı ziyaret etti

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ayhan, Sivas'taki dostluklarından ve şehrin kalkınmasına olan katkılarından bahsetti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Demirgil, beraberinde Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz'le birlikte, Bakan Yardımcısı Ayhan'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ayhan, Sivas'ta güzel dostluklar kurduğunu, kentin gelişmesi ve kalkınması için gayret gösterdiğini ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Demirgil ve beraberindeki birlik başkanlarına teşekkür etti.

Demirgil ise Ayhan'ın kaymakam ve vali olarak Sivas'ta görev yaptığı dönemde şehre önemli hizmetler yaptığını, esnaf teşkilatı olarak da birlikte güzel çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
