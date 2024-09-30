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Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adli işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

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