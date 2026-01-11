Haberler

Bayat Esnaf ve Şoförler Odası Başkanlığına yeniden Serdar Şahin seçildi

Bayat Esnaf ve Şoförler Odası olağan genel kurulunda, mevcut başkan Serdar Şahin tek liste ile yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurul, Bayat Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bayat Esnaf ve Şoförler Odası Başkanlığına mevcut başkan Serdar Şahin yeniden seçildi.

Bayat Esnaf ve Şoförler Odası olağan genel kurulu, Bayat Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda Serdar Şahin, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa getirildi.

Şahin başkanlığındaki yönetim kurulunda Ahmet Uğur Alpaslan, Ramazan Okumuş, Oğuzhan Şahin, Mehmet Çetin, Emrah Şahin ve Numan Ünlü yer aldı. Genel kurula Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de katıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
