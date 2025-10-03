Serdar Baturay, TURSAB Mezopotamya Bölge Başkanı Seçildi

Diyarbakır'da yapılan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanlığına Serdar Baturay yeniden seçildi.

TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde yapılan seçimlere TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl, TURSAB Genelsekreter Vekili Çağla Elham ile Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak acentaları katıldı.

İki liste halinde yapılan seçimlerde Serdar Baturay, oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer yapan Baturay, birlik içerisinde bölge turizmini canlandırmak, acentaların sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarına aralıksız şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Yönetim kuruluna Recep Koyuncu, Emin Ramanlı, Doğan Şan, İbrahim Bilen, Mehmet Uğur Özalp ve İhsan Atlı, yedek üyeliğe ise Sultan Turan, Mehmet Yaşar Seçik, Uğur Apaydın, Ahmet Akman, Yusuf İshakoğlu, Kadir Öz Yaramış ve Önder Sekin getirildi.