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Tip'li Kadıgil'den Özel Okul Patronlarına Yönelik Boykot Çağrısı: "Öğretmenleri Sömüren Özel Okulları İfşa Edeceğiz"

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TİP Milletvekili Sera Kadıgil, özel okul patronlarının derneği TÖDER’i eleştirerek, öğretmenlerin hak talepleri karşılanmazsa özel okul ve kurslara yönelik ifşa ve boykot çağrısı yapacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil,özel okul patronlarının derneği TÖDER'in Babalar Günü paylaşımını alıntıladı ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın taleplerinin karşılanmaması halinde özel okul ve kurslara yönelik ifşa ve boykot çağrıları yapacaklarını söyledi. Kadıgil, "Temmuzda ağustosta iyice alevlenen o yeni müşteri telaşenizi kursağınıza tıkacağız" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği'nin (TÖDER) Babalar Günü paylaşımını alıntılayarak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin yaşadığı hak kayıplarına dikkati çeken Kadıgil, Babalar Günü paylaşımını eleştirerek, "Öğretmenlerin yerlerde sürüklendiği gün pişkin pişkin Babalar Günü kutlayan, profiline utanmadan Atatürk koyan bu kurum Türkiye'deki özel okul patronlarının derneği" ifadelerini kullandı.

Kadıgil, TÖDER'in yanı sıra Özel Öğretim Derneği'ni de eleştirerek, özel okul ve kurslardan milyonlarca lira gelir elde eden patronların öğretmen emeğini düşük ücretlerle sömürdüğünü, öğretmenlerin sendikasıyla masaya oturmadığını ifade etti.

"İKİSİNİN DE BAŞKANI CUMHURBAŞKANLIĞI EĞİTİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın taleplerinin karşılanmasını isteyen Kadıgil, şu ifadeleri kullandı:

"Tanıştırayım, öğretmenlerin yerlerde sürüklendiği gün pişkin pişkin babalar günü kutlayan, profiline utanmadan Atatürk koyan bu kurum Türkiye'deki özel okul patronlarının derneği."

Bir de ÖZDER var. Özel okullardan, kurslardan her yıl milyonlarca lira para kazanan ama üç beş istisna dışında öğretmenlerin emeğini üç kuruşa sömürerek semiren sonra da tenezzül edip öğretmenlerin sendikasıyla masaya bile oturmayan, Çalışma Bakanının da Milli Eğitim Bakanının da ağzının içine baktığı patronların dernekleri. Bu iki kurumun ortak özelliği ne biliyor musunuz? İkisinin de başkanı Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi!

Buradan ilan ediyoruz; haklarını gasbettiği öğretmenlerin 7 gündür açlık grevinde olmasının, dün işkenceye maruz kalmalarının başlıca müsebbipleri duysun. ya siz derhal Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasının yerden göğe haklı taleplerini duyacaksınız ya da bilin ki biz öğretmenleri sömüren özel okulları, kursları yani pek kıymetli (!) üyelerinizi ifşa ve boykot çağrısıyla geçireceğiz önümüzdeki 'altın' aylarınızı. Temmuzda, ağustosta iyice alevlenen o yeni müşteri telaşenizi kursağınıza tıkacağız. Patronlar bu sesi ya duyacak ya duyacak."

Kaynak: ANKA
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