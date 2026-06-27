Haberler

Senegal, Irak'ı 5-0 Yenerek Üst Tur Şansını Sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Senegal, Irak'ı 5-0 yenerek ilk galibiyetini aldı ve en iyi üçüncüler kontenjanından üst tura çıkma şansını sürdürdü.

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçında Senegal, Irak'ı 5-0 mağlup etti. Puanını 3'e yükselten Afrika temsilcisi, grubu üçüncü sırada tamamlayarak en iyi üçüncüler kontenjanından üst tura çıkma şansını korudu.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Senegal ile Irak karşı karşıya geldi. Toronto'daki BMO Field Stadı'nda oynanan mücadeleyi Senegal 5-0 kazandı.

Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alan Senegal, puanını 3'e yükseltti ve grubu üçüncü sırada tamamladı.

Afrika temsilcisinin, en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 turuna yükselme şansı bulunuyor.

Irak ise gruptaki üç maçını da kaybederek turnuvaya puansız veda etti.

Kaynak: ANKA
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi

Korkulan oldu! ABD ordusu, İran'a saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Bodrum sahillerinde büyüledi
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...

Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya'nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

Sibel Can'ı ağlatan şarkı! Sahnede ilk kez bu kadar duygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi

Erdoğan'ın torunu mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi