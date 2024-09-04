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Şemdinli Kaymakamı ADEM'i Ziyaret Etti

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Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, aile destek merkezini (ADEM) ziyaret ederek, üzümden pekmez yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akpınar, üzümün ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, aile destek merkezini (ADEM) ziyaret etti.

ADEM'de görevli usta öğreticilerle görüşen Akpınar, ilçede yetiştirilen üzümden pekmez yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üzümün ilçe ekonomisine büyük katkı sunacağını belirten Akpınar, "İlçemizde üzüm hasadı çok kıymetli. Bu üzümü pekmeze dönüştürerek ilçemize katkıda bulunacağız." dedi.

Kaymakam Akpınar ve beraberindekiler, daha sonra hayvan barınağını ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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