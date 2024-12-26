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Savur'da Kaplan Mahallesi'nde Doğal Gaz Altyapısı Tamamlandı

Savur'da Kaplan Mahallesi'nde Doğal Gaz Altyapısı Tamamlandı
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Mardin'in Savur ilçesine bağlı Kaplan Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlanarak mahalle sakinlerine modern altyapı hizmeti sunulmaya başlandı. Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, çalışmaların halkın yaşam kalitesini artırmak için sürdüğünü belirtti.

Mardin'in Savur ilçesinde bir mahallede daha doğal gaz çalışması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaplan Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, mahallelere doğal gaz alt yapısı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Hamidi, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve modern altyapı hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Hamidi, "Kaplan Mahallesi'nde doğal gaz altyapısını tamamladıktan sonra yolların düzenlenmesi ve sokakların temizlenmesi için de yoğun bir çalışma başlattık. Halkımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de doğal gaz altyapısının tamamlanmasından ve yolların düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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