Ukrayna'da Rus ordusunu engellemek için patlatılan İrpin Köprüsü, Türk firması tarafından yeniden yapıldı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başında Rus ilerleyişini durdurmak için Ukrayna tarafından patlatılan İrpin Köprüsü, Türk bir firma tarafından 2 yılda yeniden inşa edildi. Köprünün yanındaki yıkıntılar ise açık hava savaş müzesi olarak korunuyor.

AA muhabirinin de aralarında bulunduğu Türk basın mensupları, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki İrpin Köprüsü'nü ziyaret etti.

Kiev'in merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki köprü, merkeze kadar ne bir köprü ne de bir nehir geçidi bulunması nedeniyle başkentin korunması açısından önem teşkil ediyor.

Patlatılan köprü, yeniden yapılan köprünün yanında açık hava savaş müzesi olarak hala yıkıntılarıyla duruyor. Ayrıca köprünün kalıntılarının yanına bir anıt yapılması da planlanıyor.

Köprünün inşaatını yapan Türk firmanın proje müdürü Onur Ceylan, yaptığı açıklamada, çalışmalarının 2 yıl kadar sürdüğünü söyledi.

Başlarda geçici bir yol açarak insanların köprü aracılığıyla Kiev'e ulaşmasına yönelik çalıştıklarını belirten Ceylan, 2004'ten bu yana da Ukrayna'da çalışmaya devam ettiklerini ve ülkede 20'den fazla projeyi tamamladıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
