SAPANCA'DA AHŞAP BUNGALOV EV ALEV ALEV YANDI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde ahşap bungalov ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 saatlerinde Uzunkum Mahallesi'nde meydana geldi. F.B.'ye ait ahşap bungalov evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ahşap yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)