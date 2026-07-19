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Şanlıurfa'da saman çuvallarının arasına gizlenmiş 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda saman çuvalları arasına gizlenmiş 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir tırda saman çuvallarının arasına gizlenmiş 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler bu kapsamda yol uygulamasında durdurduğu tırda yaptığı aramada saman çuvalları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 75 bin paket sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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