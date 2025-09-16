Haberler

Şanlıurfa'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Haliliye ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

İş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
